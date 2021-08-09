В течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди военных ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 8 августа, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 9 августа.

Вблизи Светлодарска оккупанты обстреливали позиции ООС со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации применили ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В направлении Новоалександровки противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. "О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", — отметили в штабе.

По состоянию на утро 9 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, президент Украины Владимира Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территории, сколько бы времени он ни был в оккупации страны-агрессора. По мнению главы государства, в связи с этим жителям оккупированной территории уже сегодня важно самоопределиться. Поскольку жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ.

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