В Винницкой области ПВО сбила две вражеские ракеты

Глава ОВА призывает всех оставаться в укрытиях.
Украинская противовоздушная оборона сбила в небе над Винницкой областью две вражеские ракеты.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"2 ракеты над Винницкой областью сбила ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — отметил он.
Других деталей инцидента глава ОВА не уточнил.
Отметим, что вечером 2 августа воздушная тревога прозвучала в Винницкой области в 16:52.
Ранее сообщалось, что в Виннице произошел сбой в системе оповещения о воздушной тревоге.
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