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В Винницкой области ПВО сбила две вражеские ракеты

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В Винницкой области ПВО сбила две вражеские ракеты

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Глава ОВА призывает всех оставаться в укрытиях.

Украинская противовоздушная оборона сбила в небе над Винницкой областью две вражеские ракеты.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"2 ракеты над Винницкой областью сбила ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — отметил он.

Других деталей инцидента глава ОВА не уточнил.

Отметим, что вечером 2 августа воздушная тревога прозвучала в Винницкой области в 16:52.

Ранее сообщалось, что в Виннице произошел сбой в системе оповещения о воздушной тревоге.

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