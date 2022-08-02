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На Вінниччині ППО збила дві ворожі ракети

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На Вінниччині ППО збила дві ворожі ракети

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Голова ОВА закликає всіх залишатися в укриттях.

Українська протиповітряна оборона збила у небі над Вінницькою областю дві ворожі ракети.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"2 ракети над Вінницькою областю збила ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив він.

Інших деталей інциденту голова ОВА не уточнив.

Зазначимо, що увечері, 2 серпня, повітряна тривога пролунала у Вінницькій області о 16:52.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці стався збій в системі сповіщення про повітряну тривогу.

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