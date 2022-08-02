На Вінниччині ППО збила дві ворожі ракети

Голова ОВА закликає всіх залишатися в укриттях.
Українська протиповітряна оборона збила у небі над Вінницькою областю дві ворожі ракети.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"2 ракети над Вінницькою областю збила ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив він.
Інших деталей інциденту голова ОВА не уточнив.
Зазначимо, що увечері, 2 серпня, повітряна тривога пролунала у Вінницькій області о 16:52.
Раніше повідомлялося, що у Вінниці стався збій в системі сповіщення про повітряну тривогу.
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