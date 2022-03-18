В Запорожье эвакуируют пол тысячи жителей Мариуполя

В колонне есть пять автобусов с людьми.

Транспорт с жителями Мариуполя, который российские оккупанты за 23 дня войны разрушили на 90%, следует в Запорожье.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Тимошенко.

По его словам, удалось вывезти около полутысячи человек.

"Пять автобусов с эвакуированными мариупольцами уже следуют из Бердянска в Запорожье. В Запорожье их ждет вся необходимая помощь — от обеспечения продуктами питания и медикаментами до расселения", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, Мариуполь российские оккупанты разрушили на 90%. Мирные жители 16 дней находятся в осаде. В городе нет воды, отопления, света, связи, еды и медикаментов. В город российские захватчики не пропускают гуманитарную помощь.

Вместо этого ежедневно сбрасывают от 50 до 100 авиабомб. Под ударами оказываются жилые дома, больницы, роддома, школы, детские сады. В среду, 16 марта, оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр, где находились более тысячи человек, преимущественно женщины и дети, о чем захватчики знали.

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