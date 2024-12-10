В Запорожье прозвучал взрыв

Глава ОВА предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами
Взрыв в Запорожье раздался днем 10 декабря.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Перед этим заявлением о взрыве Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
Пока больше подробностей глава ОВА не сообщил.
К слову, в этот же день российские войска нанесли ракетный удар по городу Златополь Харьковской области. В результате атаки пострадали восемь человек.
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