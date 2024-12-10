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В Запорожье прозвучал взрыв

В Запорожье прозвучал взрыв

Взрыв/Иллюстративное фото / Фото: ТСН.ua

Глава ОВА предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами

Взрыв в Запорожье раздался днем 10 декабря.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Перед этим заявлением о взрыве Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Пока больше подробностей глава ОВА не сообщил.

К слову, в этот же день российские войска нанесли ракетный удар по городу Златополь Харьковской области. В результате атаки пострадали восемь человек.

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