В Запорожье прозвучал взрыв

Взрыв в Запорожье раздался днем 10 декабря.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Перед этим заявлением о взрыве Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Пока больше подробностей глава ОВА не сообщил.

К слову, в этот же день российские войска нанесли ракетный удар по городу Златополь Харьковской области. В результате атаки пострадали восемь человек.

Читайте также: