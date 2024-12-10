Как остановить манипулятора, не сказав ни слова: психологические трюки

Манипуляторы умело пользуются чувствами и доверием других для достижения своих целей. Не все люди могут противостоять манипулятивному влиянию, и довольно часто в таких ситуациях чувствуют себя уязвимыми и бессильными. Психологи, как пишет Ukr.Media, в таком случае предлагают использовать язык тела. Это поможет защититься от опасных действий манипуляторов, не произнося ни слова.

Как остановить манипулятора, не сказав ни слова: советы психологов

Используйте язык тела. Научитесь держать осанку ровной, смотрите на оппонента, не опуская глаза. Манипуляторы хорошо считывают невербальные сигналы, так что вы покажете, что вас невозможно запугать. Также можно сложить руки на груди и немного склонить голову, это будет означать, что вы не пойдете ни на один компромисс. Если вами пытаются манипулировать во время разговора, ничего не говорите собеседнику, просто смотрите на него прямо и молчите. Таким образом вы создадите психологический барьер, манипулятору будет очень сложно его преодолеть.

Научитесь держать осанку ровной, смотрите на оппонента, не опуская глаза. Манипуляторы хорошо считывают невербальные сигналы, так что вы покажете, что вас невозможно запугать. Также можно сложить руки на груди и немного склонить голову, это будет означать, что вы не пойдете ни на один компромисс. Если вами пытаются манипулировать во время разговора, ничего не говорите собеседнику, просто смотрите на него прямо и молчите. Таким образом вы создадите психологический барьер, манипулятору будет очень сложно его преодолеть. Оставайтесь спокойным. Манипуляторы пытаются вывести других на эмоции, им важно, чтобы человек потерял контроль над собой и подвергся влиянию. Не давайте своим эмоциям брать верх, старайтесь сохранять спокойствие и уверенность. Так вы покажете, что сильны и независимы, любое негативное влияние на вас не действует. Например, если кто-нибудь будет обвинять вас в чем-то, не спорьте, сохраняйте спокойное выражение лица, показывая, что вас это совсем не касается.

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