У Запоріжжі пролунав вибух

Вибух у Запоріжжі пролунав вдень 10 грудня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перед цією заявою про вибух Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

Наразі більше подробиць очільник ОВА не повідомив.

До слова, цього ж дня російські війська завдали ракетного удару по місту Златопіль Харківської області. Унаслідок атаки постраждали восьмеро людей.

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