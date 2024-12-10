Чи дістанеться до України російський контингент та техніка з Сирії: думка експерта

Путін може спробувати попросити Ердогана про вивезення вантажів, але йому це найменше потрібно.

За даними ВВС, навесні цього року в Сирії перебувало близько 7,5 тисяч російського контингенту. Це загальна чисельність, але не всі вони військові.

Про це розповів військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого ранку у відставці Володимир Заблоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Наприклад військова поліція – це не військовослужбовці, вони не вміють воювати, у них немає тої зброї. Але у них було багато функцій на території Сирії, на лінії розмежування, спільне патрулювання з турецькими поліцейськими підрозділами. Багато було підрозділів, які забезпечували функціонал контингенту на базі Хмеймім та ще трьох менших авіабазах, так званих аеродромах підскоку", – розповів Заблоцький.

За його словами, на цих авіабазах зараз ще перебувають російські військові, вони заблоковані разом з технікою та чекають на вирішення своєї подальшої долі. На російській базі в Тартусі, яка є радше пунктом технічного обслуговування кораблів, крім охорони находиться майстерня, кілька допоміжних суден, один-два фрегата і підводний човен. Інколи туди приходили пару кораблів з системою "Калібр".

"На момент початку відкритого вторгнення в Україну там знаходилися кораблі Чорноморського флоту: фрегат "Адмірал Григорович", два малих ракетних кораблі, і два підводних човни. Але з того моменту вони не можуть повернутися в Чорне море, і їм на заміну також не можуть прийти кораблі з Чорного моря, бо Туреччина перекриває турецькі протоки для проходження кораблів воюючих сторін, тобто Росії та України", – зазначив Заблоцький.

Хоч кораблі й надалі не пропускатимуть в Чорноморський регіон, ймовірно Москва буде просити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволити перевезти турецькими протоками в Чорне море військові вантажі.

"Я не думаю, що Ердоган в цьому зацікавлений, так само як і в збереженні цих баз на території Сирії. Подейкують, що Росія хотіла б їх зберегти і буде просити – можливо таємно – Ердогана, посприяти цьому. Але Ердогану це найменш потрібне, бо такий конкурент, як Росія – це, як печена картопля за пазухою, – непередбачуваний", – додав експерт.

Нагадаємо, російські війська з Сирії можуть відправити до України. Але серйозно на ситуацію на фронті це не вплине.

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