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В Запорожье раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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3037
Время на прочтение
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В Запорожье раздались взрывы

Днем 26 апреля в Запорожье прогремели взрывы. / Фото: Associated Press

В 11:28 в области объявили "тревогу".

В среду, 26 апреля, во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в области объявлена в 11:28. По состоянию на 11.57 она продолжается. К слову, с начала суток это уже четвертая "тревога".

Местные власти официально не подтверждают взрывы. Людей просят находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги".

"Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины", — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 апреля, в Запорожье также прогремели взрывы во время воздушной тревоги, которая длилась с 01:31 до 01:57.

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Дата публикации
Просмотры
3037
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