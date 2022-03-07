Во Львовской области уменьшат количество блокпостов

На сегодняшний день в области сосредоточено 25 основных блокпостов, из них 17 – во Львове и 8 – на основных подъездах к области.

Во Львовской области приведут в порядок и реорганизуют блокпосты, чтобы упростить движение транспорта.

Об этом заявил глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий, говорится в сообщении на сайте ВГА.

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Он уточнил, что работу по упорядочению блокпостов проводят совместно с районными военными администрациями.

Козицкий призвал глав территориальных общин и сотенных добровольческих батальонов скоординировать свои действия с военными администрациями и правоохранителями для правильной организации проезда и патрулирования населенных пунктов.

"Надо действовать сообща и слаженно! Наша задача сейчас – как можно лучше организовать доставку грузовых конвоев с границы и на восток, а также военную помощь, которая постоянно приходит от наших западных партнеров", – пояснил глава Львовской области.

Напомним, ранее 7 марта Козицкий сообщил, что в предыдущий день Львовская область отправила в разные регионы Украины 1200 тонн гуманитарного груза. Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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