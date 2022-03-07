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У Львівській області зменшать кількість блокпостів

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У Львівській області зменшать кількість блокпостів

Фото Львівська військово-цивільна адміністрація

На сьогодні в області зосереджено 25 основних блокпостів, з них 17 – у Львові та 8 – на основних під’їздах до області.

У Львівській області впорядкують та реорганізують блокпости, щоб спростити рух транспорту.

Про це заявив голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький, йдеться у повідомленні на сайті ВЦА.

Він уточнив, що роботу щодо впорядкування блокпостів проводять спільно з районними військовими адміністраціями.

Козицький закликав голів територіальних громад і сотенних добровольчих батальйонів скоординувати свої дії з військовими адміністраціями та правоохоронцями для правильної організації проїзду і патрулювання населених пунктів. 

"Треба діяти спільно і злагоджено! Наше завдання зараз – якомога краще організувати доставку вантажних конвоїв з кордону і на схід, а також військової допомоги, яка постійно приходить від наших західних партнерів", – пояснив голова Львівської області.

Нагадаємо, раніше 7 березня Козицький повідомив, що попереднього дня Львівська область відправила в різні регіони України 1200 тонн гуманітарного вантажу. Найнеобхідніші речі попрямували до Київської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської, Луганської та Донецької областей.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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