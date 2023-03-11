"Военный, бл*ть, зенитного дивизиона валяется пьяным под подъездом": перехвачен разговор врага

В разговоре один российский военный дает указания другому, чтобы тот вернул на позицию бойца, который лежит в состоянии алкогольного опьянения под подъездом.

Украинская разведка перехватила телефонный разговор оккупантов, в котором они обсуждают решение проблемы с алкоголем.

Соответствующая аудиозапись ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.

Суть разговора состоит в том, что один из подчиненных в российском оккупационном войске перебрал с алкоголем и заснул под подъездом одного из домов.

"Ну а Лифиренко, бл*ть, валяется пьяный, бл*ть, там у себя на районе под каким-то домом замерзает, на*уй. Ничего вас не беспокоит, не тревожит? Нет?" – говорит один из собеседников.

Он продолжил:

"Да мне его жена звонит, что он там пьяный валяется под пятым домом, бл*ть, чтобы вызвали "скорую", на*уй. Вы что там, е*анутые, на*уй, что ли? Сейчас что мне будет, бл*ть? Частная "скорая", бл*ть, военнослужащий, бл*ть, зенитного дивизиона, бл*ть, валяется, на*уй, пьяным под подъездом! Его отпустили, бл*ть, в "увал". Вы что, кон*енные, на*уй? Немедленно езжай туда, бл*ть, забери его на*уй отсюда и уезжай, чтобы дальше оно никуда не пошло. И через час – мне доклад, бл*ть, что у вас там все пи*дато!"

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор российского захватчика, докладывавшего командиру о ситуации на фронте. Солдат так возмутился своим положением, что пригрозил покинуть боевые позиции.

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