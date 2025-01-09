Воздушные силы сбили над Украиной три крылатых ракеты "Искандер-К"

Все три ракеты сбиты подразделениями воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВСУ.
Воздушные силы сбили над Украиной три крылатых ракеты наземного базирования " Искандер-К ".
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Сбиты три ракеты. В 14:10 9 января 2025 года противник атаковал город Кривой Рог тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Все три ракеты сбиты подразделениями воздушного командования "Схід" Воздушных Сил ВС Украины".
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздавались взрывы.
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