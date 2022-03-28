Враг накрыл "Градами" жилой массив с многоэтажками в пригороде столицы

Посеченные автомобили, разбитые окна и выгорела дотла квартира — таковы последствия обстрела.

Обстрел из «Градов» жилого района в пригороде столицы. Накануне, около одиннадцатой ночи, русские оккупанты попали в многоэтажки из реактивной системы залпового огня. В четырех домах снаряды полностью разрушили квартиры, во многих жилищах выбиты оконные стекла и порубленная занозами мебель. Уже известно об одном погибшем, количество пострадавших уточняется.

Об этом говорится в ТСН.

Посеченные автомобили, разбитые окна и выгорела дотла квартира на верхнем этаже. Это последствия ночного обстрела русских войск. Пока газовщики перевеют уцелевшие трубы, жительница соседнего дома помогает собирать стекло. «К сожалению, было два раненых, один из них, который затем скончался в больнице. Пенсионер силовых структур в момент обстрела был на балконе», – рассказывают военные.

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Василий живет в доме напротив. Он только вернулся из Закарпатья, навещал детей. То, что первая ночь после дороги и через русских оккупантов снова без сна. «Нет слов – ни логики, ни совести, никакого человеческого чувства», – говорит мужчина.

В квартире Александра уцелевших окон после ночной бомбардировки уже нет. Дочерей, которые в момент обстрела спали в детской, чудом не задело битым стеклом. Снизу под его квартирой бар, в котором прячутся от обстрелов обитатели здешних домов. Внутри изрезанная осколками от снарядов мебель.

Владелец японского кафе будет перекрывать выбитые стекла деревянными досками. К тому же, заложил окна мешками с рисом, но ударной волны они не выдержали. Снаряд попал в нескольких метрах отсюда. «Импровизированное заграждение из стульев образовали жильцы дома, чтобы автомобили не попадали в место попадания снаряда. Сам боеприпас уже изъяли специалисты», — говорят свидетели.

Российские оккупанты обстреляли жилой район в пригороде Киева

«Обломок – это остатки ракеты от "Града". Сюда били целенаправленно по цельным объектам населению», – добавляет экс-спикер Дмитрий Разумков.

Он показывает обломки от снарядов, которыми атаковали жилой квартал российские оккупанты. Бывший спикер живет недалеко.

Военные же со стражами порядка насчитали минимум с десяток прилетов тяжелых 122 – двух миллиметровых реактивных снарядов залпового огня "Град", которые крушили все вокруг.

Пока волонтеры раздают пленку, чтобы закрыть окна, а мужчины режут фанеру, в районе снова воздушная тревога.

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