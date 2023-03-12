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"ВСУ надавали оккупантам пинков": Арестович рассказал о боях на севере Бахмута

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1238
Время на прочтение
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"ВСУ надавали оккупантам пинков": Арестович рассказал о боях на севере Бахмута

Фото: Associated Press

Алексей Арестович подчеркнул, что Бахмут устоит под защитой украинских военных.

Военный обозреватель и экс-советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные дали хорошую порку оккупантам во время боев на севере Бахмута Донецкой области.

Об этом он сказал во время эфира с российским оппозиционером Марком Фейгиным.

"Они бодаются около Марьинки, а также пытаются окружить Авдеевку, но ключ – это Бахмут. Злые языки говорят, что восточную часть Бахмута оккупанты захватили, но это же злые языки. Наше командование говорит, что Бахмут стоял, стоит и будет стоять. К северу от Бахмута мы даже сходили туда, хорошенько пинков надавали им, по словам злых языков кстати. Впрочем, ситуация все равно там тяжелая", — сказал Арестович.

Он также отметил, что наступление оккупантов на Купянском направлении затормозилось, на Лиманском направлении "они что-то пытаются, но темпы упали и мы их отодвинули".

Напомним, майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что уже сейчас благодаря успешным действиям украинских защитников можно считать, что ЧВК "Вагнер" не является мощной группировкой и существует де-юре.

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Дата публикации
Просмотры
1238
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