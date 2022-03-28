ВСУ остановили оккупантов в направлении Броваров — Генштаб

Но враг продолжал обстрелы позиций наших войск в районе села Лукьяновка

В направлении Броваров кафиры пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, передает Генеральный штаб ВСУ.

"Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных Сил Украины враг был остановлен. Но он продолжал обстрелы позиций наших войск в районе села Лукьяновка", — отметили в штабе.

Напомним, РФ хочет перебросить в Украину 150 военных и технику.

Россия опрокидывает дополнительные подразделения своих вооруженных сил для ведения боевых действий на территории Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению.

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