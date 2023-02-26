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ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 под Авдеевкой

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1253
Время на прочтение
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ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 под Авдеевкой

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По неподтвержденной информации, пилота якобы взяли в плен.

Украинские военные под Авдеевкой сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 26 февраля.

"Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, сбившим очередной вражеский самолет под Авдеевкой. Слава всем нашим героям сопротивления на временно оккупированной территории. Вся Украина будет свободной", — отметил Зеленский.

Ранее военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщал о сбитии вражеского Су-25 под Авдеевкой. По неподтвержденной информации, пилота якобы взяли в плен.

Народный депутат Муса Магомедов уточнил, что украинские защитники отомстили оккупантам за вчерашний авианалет на Авдеевский коксохимический завод.

"Сегодня утром над Авдеевкой силами 110-й бригады ВСУ сбит СУ-25, пилот взят в плен. Слава ВСУ. Сбили со Stingera", — написал нардеп.

Ранее в Воздушных силах рассказали, когда будут новые вражеские удары по критической инфраструктуре.

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Дата публикации
Просмотры
1253
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