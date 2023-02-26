ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 під Авдіївкою

За непідтвердженою інформацією, пілота нібито взяли в полон.

Українські військові під Авдіївкою збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 26 лютого.

"Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава усім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Уся Україна буде вільною", – зазначив Зеленський.

Раніше військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляв про збиття ворожого Су-25 під Авдіївкою. За непідтвердженою інформацією, пілота нібито взяли в полон.

Народний депутат Муса Магомедов уточнив, що українські захисники помстилися окупантам за вчорашній авіаналіт на Авдіївський коксохімічний завод.

"Сьогодні вранці над Авдіївкою силами 110-ї бригади ЗСУ збито СУ-25, пілота взято в полон. Слава ЗСУ. Збили зі Stingera", – написав нардеп.

Раніше у Повітряних силах розповіли, коли будуть нові ворожі удари по критичній інфраструктурі.