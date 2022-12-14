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ВСУ сообщили о наличии ракетоносителей России в Черном море

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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ВСУ сообщили о наличии ракетоносителей России в Черном море

Фото: Straits Sights

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации.

В Черном море по состоянию на 14 декабря на боевом дежурстве находятся восемь русских кораблей. Никакого ракетоносителя нет.

Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины

Отмечается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море находится девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий общий залп – 76 ракет.

Напомним, две вражеские противокорабельные мины обезвредили украинские Силы обороны. Один дрейфовальный боеприпас вынесло волнами в один из лиманов Одесщины после многодневных штормов. Еще одну мину вынесло на побережье Николаевщины.

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Дата публикации
Просмотры
1230
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