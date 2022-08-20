Взрывы гремят в районе Чернобаевки: в небе виден дым (фото)

В районе оккупированной Чернобаевки в Херсонской области 20 августа слышны звуки взрывов. А в небе одновременно видны черные и серые тучи дыма.
О взрывах пишут местные телеграммы.
А вот средства массовой пропаганды пишут, что там работает противовоздушная оборона российских оккупантов. В то же время украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил о по меньшей мере трех попаданиях в захваченный чернобаевский аэродром.
В ВСУ сообщают о "минусе склада БК" врага.
Напомним, примерно в то же время 20 августа взрывы были слышны в Оленовке Черноморского района оккупированного Крыма. Очевидцы сообщали о работе ПВО захватчиков.
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