Перспективный украинский боксер одержал уверенную победу в андеркарде реванша Усик - Джошуа

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин победил словака Йозефа Юрко в андеркарде второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

25-летний Лапин одолел своего противника единогласным решением судей.

Бой продолжался всю дистанцию. По итогам 8 раундов все трое судей отдали победу украинцу: 80-72, 80-72, 80-72.

Это был первый восьмираундовый поединок в карьере Лапина. На счету Даниэля 6 побед в 6 поединках на профессиональном ринге.

Для словацкого боксера поражение от Лапина стало седьмым в карьере. Также в его послужном списке девять побед и одна ничья

Это первый вокн ночью для Украины…



Southpaw Daniel Lapin предупредил его историю для шести несовершенных после доминирования Jurko 80-72, 80-72, 80-72. #UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/SFVWfvEjA3 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. Ориентировочное время начала - в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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