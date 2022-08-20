"Он рискнет всем в 6-7 раунде": Чисора прогнозирует нокаут в реванше Усик - Джошуа

Британский супертяжеловес Дерек Чисора сделал прогноз на второй бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и Энтони Джошуа.

В предстоящем поединке 38-летний Чисора решил поставить на своего соотечественника. Дерек считает, что Джошуа пойдет на риск в шестом-седьмом раунде и сможет нокаутировать Усика.

"Вес ничего не значит. Мы не особо беспокоимся об взвешивании. Суть в том, что мы смотрим на своего соперника в последний раз перед выходом в ринг. Похоже, что Джошуа в отличной форме. Он хорошо поработал, отлично тренировался. Мы знаем, что Александр тоже очень хорошо готовился, поэтому сейчас главное - кто больше хочет победить.

Джошуа выиграет этот бой нокаутом. Он рискнет всем и остановит Усика примерно в 6-7 раунде", - сказал Чисора в интервью ютуб-каналу iD Boxing.

Добавим, что сам Чисора имеет отрицательный опыт противостояния Усику на ринге. В октябре 2020 года Дерек проиграл Александру единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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