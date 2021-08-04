За прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

За прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

За прошедшие сутки, 3 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

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Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 4 августа.

Так, возле населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

Возле Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник применял минометы 82-го калибра. В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

По состоянию на 7 утра 4 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

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