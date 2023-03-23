Зачем враг наступает на Авдеевку, уводя силы от Бахмута: объяснил эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут. По данным британской разведки, опубликованным в среду утром, наступление врага там замедляется, потому что России пришлось перебросить несколько своих подразделений на другие направления.

В то же время мы видим то, что происходит в Авдеевке. Например, некоторые говорят, что россияне хотят превратить Авдеевку во второй Бахмут.

В интервью ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, какая ситуация на этом направлении и можно ли говорить, что у них все становится плохо.

“На самом деле плохо у них стало уже давно. 24 февраля россияне начали эту авантюру, которая немедленно превратилась в катастрофу, сначала военную, а сейчас геополитическую. То, что мы видим именно на поле боя, эти истерические атаки россиян, объясняется тем, что им действительно нужны хоть какие-то успехи. Да, они хотели продемонстрировать то, что они захватили весь Донбасс, то есть Донецкую и Луганскую область, затем попытаться зафиксировать эти убытки и объявить, что задачи "специальной военной операции" выполнены и они готовы к переговорам", — рассказал Михаил Самусь.

По его словам, динамика через полгода говорит о том, что россияне очень медленно продвигаются.

“Я думаю, что эти попытки перенесения акцентов, в том числе из Бахмута на Авдеевку, уже идет из-за того, что они понимают — достичь, например, к 1 апреля результата в виде полной оккупации Донецкой области уж точно не получится. Если продолжать долбиться о Бахмуте, то тоже ничего не получится. Возможно, у них сейчас идея состоит в том, чтобы окружить Авдеевку и представить это как успех и начать с этих позиций разговаривать через Китай с Западом и Украиной, что, возможно, можно заморозить этот конфликт, потому что Россию устроит, если одно из направлений Например, Марьянка-Авдеевка, оттянуть украинские войска от Донецка, собственно от линии разграничения, чтобы украинская артиллерия, как они говорят, не могла доставать в Донецк”, — подчеркнул Самусь.

Напомним, что Зеленский посетил украинских защитников на Бахмутском направлении.

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