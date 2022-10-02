Защитник Мариуполя Дианов рассказал, в какой стране будет проходить лечение

Военнослужащий поедет за границу на лечение, которое ему оплатили спонсоры.

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов сказал, что его лечение будет проходить в США.

Об этом он рассказал в интервью ТСН в рамках национального телемарафона.

"Спонсоры, которые предложили мне помощь в лечении, они сказали, что я поеду на лечение в США. Лечение будет долгим", – отметил он.

Когда именно мужчина полетит на лечение, пока точно неизвестно. В среду, 5 октября, ему предстоит получить восстановленные документы.

"Потому что документов не было вообще. Была копия паспорта, военный билет также потерян. И вот сделали сейчас документы", — сообщил он.

Также, по словам защитника, из-за длительного лечения в Америке, он не уверен, удастся ли ему в ближайшее время побывать в родном Тернополе.

"Я вообще не знаю на счет Тернополя, возможно, в ближайшее время мне не удастся туда поехать", — резюмировал он.

Напомним, знаменитый морпех из "Азовстали" рассказал о пройденном "концлагере" и о слезах, которых не было.

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