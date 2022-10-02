"Динамо" перед вояжем во Францию одержало вторую победу в сезоне УПЛ (видео)

В воскресенье, 2 октября, киевское "Динамо" в гостях встречалось с "Минаем" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Киевское "Динамо" обыграло "Минай" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Минай" завершился поражением хозяев со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече подопечные Мирчи Луческу забили в начале второго тайма. На 51-й минуте Виктор Цыганков отличился красивым ударом в одно касание. Мяч залетел точно в нижний угол.
Этого киевлянам хватило для победы, которая для "бело-синих" стала второй подряд в УПЛ после двух сенсационных поражений на старте сезона.
- "Динамо" с 6 очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Минай" имеет 4 балла и идет 11-м.
- В следующем туре УПЛ киевляне 9 октября сыграют с "Рухом", а закарпатский клуб в тот же день встретится с "Кривбассом".
Напомним, "Динамо" также представляет Украину на групповом этапе Лиги Европы. В четверг, 6 октября, "бело-синие" на выезде будут противостоять французскому "Ренну". Эта игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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