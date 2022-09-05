Зеленский полтора часа разговаривал с Макроном: о чем беседовали

Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов.

Об этом украинский президент сообщил в Twitter.

"Проинформировал коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", — написал он.

Ранее Макрон заявил, что последствия развязанной Россией войны против Украины испытывают и другие государства мира. Политик призвал РФ прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины.

"То, что происходит сегодня в Украине, касается не только украинского народа. Это касается нас всех, потому что непосредственные последствия этой войны проживаем все мы. Это касается всех стран. Дестабилизация международного права, порядка, гуманитарные последствия, последствия на уровне энергетики и продовольствия — все это последствия выбора, который сделала Россия. Выбора атаковать Украину 24 февраля. Россия отошла от принципов международного права, нарушила их, и мы считаем это слабостью. Я еще раз призываю Россию прекратить военные действия, вывести войска из территории Украины", — сказал французский лидер.

Макрон снова звонил Путину – разговаривали о Запорожской АЭС