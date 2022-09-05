Зеленський півтори години розмовляв з Макроном: про що говорили

Лідери обговорили низку актуальних питань.

Про це український президент повідомив у Twitter.

"Поінформував колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - написав він.

Раніше Макрон заявив, що наслідки від розв’язаної Росією війни проти України відчувають й інші держави світу. Тож політик закликав РФ припинити бойові дії та вивести свої війська з України.

"Те, що відбувається сьогодні в Україні, стосується не тільки українського народу. Це стосується нас всіх, тому що безпосередні наслідки цієї війни проживаємо всі ми. Це стосується всіх країн. Дестабілізація міжнародного права, порядку, гуманітарні наслідки, наслідки на рівні енергетики і продовольства – все це наслідки вибору, який зробила Росія. Вибору атакувати Україну 24 лютого. Росія відійшла від принципів міжнародного права, порушила їх, і ми вважаємо це слабкістю. Я вкотре закликаю Росію припинити воєнні дії, вивести війська з території України", – сказав французький лідер.

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