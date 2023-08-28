Зеленский после доклада Буданова о планах России: "Ответим так, как они не ожидают"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он заслушал доклад руководителя ГУР МО Кирилла Буданова о планах оккупантов. Он отметил, что Украина ответит на их намерения так, как "они не ожидают".

Об этом он сказал 28 августа во время обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что сегодня состоялось заседание Ставки

"Первое – передовая. Прежде всего Купянское направление, ключевые точки Донетчины – Бахмут, Авдеевка, Марьинка, южные направления, в частности, Ореховский. Доклады генералов Залужного, Сырского, Тарнавского. Доклад главы ГУР относительно планов оккупантов. Ответим на их. И так, как они не ожидают. Несколько докладов чиновников, военных по укреплению наших приграничных регионов, вопросы финансов для этого решены", — сказал он.

Зеленский также отметил, что украинский оборонный сектор будет производить больше оружия.

"Было отдельное совещание по нашему украинскому производству оружия. Минстратегпром, "Укроборонпром", руководители отечественных производств. Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, сделанные в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", — сказал президент.

Зеленский также сообщил, что в следующую Ставку было озвучено две задачи, среди которых — подготовка Украины к зиме и инфраструктуре для западной авиации.

"Первое: отчет по подготовке к зиме. Разные аспекты, в том числе безопасность. Второе: программа подготовки к применению новых боевых самолетов. Политически уже все сделано. Договоренности есть. Ключевое теперь – это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача. И еще одно. Был доклад правоохранителей по проверке работы ВЛК по всей стране. Выносим этот вопрос на СНБО – отчет и решение представим обществу. Я благодарю всех, кто работает ради Украины! Слава каждому нашему воину!", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 августа провел заседание Ставки. Там обсудили ситуацию на фронте и нужды украинских защитников.

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