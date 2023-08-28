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Зеленский после доклада Буданова о планах России: "Ответим так, как они не ожидают"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Зеленский после доклада Буданова о планах России: "Ответим так, как они не ожидают"

Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил об увеличении производства украинского оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он заслушал доклад руководителя ГУР МО Кирилла Буданова о планах оккупантов. Он отметил, что Украина ответит на их намерения так, как "они не ожидают".

Об этом он сказал 28 августа во время обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что сегодня состоялось заседание Ставки

"Первое – передовая. Прежде всего Купянское направление, ключевые точки Донетчины – Бахмут, Авдеевка, Марьинка, южные направления, в частности, Ореховский. Доклады генералов Залужного, Сырского, Тарнавского. Доклад главы ГУР относительно планов оккупантов. Ответим на их. И так, как они не ожидают. Несколько докладов чиновников, военных по укреплению наших приграничных регионов, вопросы финансов для этого решены", — сказал он.

Зеленский также отметил, что украинский оборонный сектор будет производить больше оружия.

"Было отдельное совещание по нашему украинскому производству оружия. Минстратегпром, "Укроборонпром", руководители отечественных производств. Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, сделанные в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", — сказал президент.

Зеленский также сообщил, что в следующую Ставку было озвучено две задачи, среди которых — подготовка Украины к зиме и инфраструктуре для западной авиации.

"Первое: отчет по подготовке к зиме. Разные аспекты, в том числе безопасность. Второе: программа подготовки к применению новых боевых самолетов. Политически уже все сделано. Договоренности есть. Ключевое теперь – это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача. И еще одно. Был доклад правоохранителей по проверке работы ВЛК по всей стране. Выносим этот вопрос на СНБО – отчет и решение представим обществу. Я благодарю всех, кто работает ради Украины! Слава каждому нашему воину!", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 августа провел заседание Ставки. Там обсудили ситуацию на фронте и нужды украинских защитников.

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Дата публикации
Просмотры
613
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