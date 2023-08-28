90% людей не знают, как правильно готовить картофель по-селянски

Как приготовить вкусный картофель по-селянски, какой нужно добавить секретный ингредиент. И это не чеснок.

Чтобі приготовить хрустящий картофель по-селянски на пол килограмма картофеля нужно будет:

полтора чайных ложки соли,

чайная ложка паприки,

пол чайной ложки красного перца,

пол чайной ложки черного перца,

масло для жарки.

Для приготовления понадобится такой секретный ингредиент как кукурузный крахмал. Его нужно будет 50 г на 500 г картофеля. Кроме этого необычного ингредиента для приготовления картофеля по-селянски понадобится кипяток.

Как приготовить картофель по-селянски

Тщательно вымытый картофель нарезать на ломтики.

Всыпать в картофель полчайной ложки соли, залить кипятком и оставить так на 20 минут.

После этого слить из картофеля воду.

К крахмалу добавить специи, ложку соли, все перемешать.

Обвалять ломтики картофеля в смеси из крахмала и специй.

Запекать при температуре 200° 25-30 минут.

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