90% людей не знают, как правильно готовить картофель по-селянски

Как приготовить вкусный картофель по-селянски, какой нужно добавить секретный ингредиент. И это не чеснок.
Чтобі приготовить хрустящий картофель по-селянски на пол килограмма картофеля нужно будет:
- полтора чайных ложки соли,
- чайная ложка паприки,
- пол чайной ложки красного перца,
- пол чайной ложки черного перца,
- масло для жарки.
Для приготовления понадобится такой секретный ингредиент как кукурузный крахмал. Его нужно будет 50 г на 500 г картофеля. Кроме этого необычного ингредиента для приготовления картофеля по-селянски понадобится кипяток.
Как приготовить картофель по-селянски
- Тщательно вымытый картофель нарезать на ломтики.
- Всыпать в картофель полчайной ложки соли, залить кипятком и оставить так на 20 минут.
- После этого слить из картофеля воду.
- К крахмалу добавить специи, ложку соли, все перемешать.
- Обвалять ломтики картофеля в смеси из крахмала и специй.
- Запекать при температуре 200° 25-30 минут.
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