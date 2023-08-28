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90% людей не знают, как правильно готовить картофель по-селянски

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1024
Время на прочтение
1 мин
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90% людей не знают, как правильно готовить картофель по-селянски

Рецепт картофеля по-крестьянски

Как приготовить вкусный картофель по-селянски, какой нужно добавить секретный ингредиент. И это не чеснок.

Чтобі приготовить хрустящий картофель по-селянски на пол килограмма картофеля нужно будет:

  • полтора чайных ложки соли,
  • чайная ложка паприки,
  • пол чайной ложки красного перца,
  • пол чайной ложки черного перца,
  • масло для жарки.

Для приготовления понадобится такой секретный ингредиент как кукурузный крахмал. Его нужно будет 50 г на 500 г картофеля. Кроме этого необычного ингредиента для приготовления картофеля по-селянски понадобится кипяток.

Как приготовить картофель по-селянски

  • Тщательно вымытый картофель нарезать на ломтики.
  • Всыпать в картофель полчайной ложки соли, залить кипятком и оставить так на 20 минут.
  • После этого слить из картофеля воду.
  • К крахмалу добавить специи, ложку соли, все перемешать.
  • Обвалять ломтики картофеля в смеси из крахмала и специй.
  • Запекать при температуре 200° 25-30 минут.

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Дата публикации
Просмотры
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