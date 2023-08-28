90% людей не знають, як правильно готувати картоплю по-селянськи

Як приготувати смачну картоплю по-селянськи, який потрібно додати секретний інгредієнт? І це не часник.
Щоб приготувати хрустку картоплю по-селянськи, на пів кілограма картоплі треба:
- півтора чайної ложки солі,
- чайна ложка паприки,
- пів чайної ложки червоного перцю,
- пів чайної ложки чорного перцю,
- олія для смаження.
Для приготування знадобиться такий секретний інгредієнт, як кукурудзяний крохмаль. Його треба 50 г на 500 г картоплі. Крім цього незвичайного інгредієнту, для приготування картоплі по-селянськи знадобиться окріп.
Як приготувати картоплю по-селянськи
- Ретельно помиту картоплю нарізати на скибки-слайси.
- Додати до картоплі пів чайної ложки солі, залити окропом і залишити так на 20 хвилин.
- Після цього злити з картоплі воду.
- До крохмалю додати спеції, ложку солі, все перемішати.
- Обваляти скибки картоплі в суміші з крохмалю і спецій.
- Запікати за температури 200° 25-30 хвилин.
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