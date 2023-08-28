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90% людей не знають, як правильно готувати картоплю по-селянськи

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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893
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1 хв
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90% людей не знають, як правильно готувати картоплю по-селянськи

Рецепт картоплі по-селянськи

Як приготувати смачну картоплю по-селянськи, який потрібно додати секретний інгредієнт? І це не часник.

Щоб приготувати хрустку картоплю по-селянськи, на пів кілограма картоплі треба:

  • півтора чайної ложки солі,
  • чайна ложка паприки,
  • пів чайної ложки червоного перцю,
  • пів чайної ложки чорного перцю,
  • олія для смаження.

Для приготування знадобиться такий секретний інгредієнт, як кукурудзяний крохмаль. Його треба 50 г на 500 г картоплі. Крім цього незвичайного інгредієнту, для приготування картоплі по-селянськи знадобиться окріп.

Як приготувати картоплю по-селянськи

  • Ретельно помиту картоплю нарізати на скибки-слайси.
  • Додати до картоплі пів чайної ложки солі, залити окропом і залишити так на 20 хвилин.
  • Після цього злити з картоплі воду.
  • До крохмалю додати спеції, ложку солі, все перемішати.                                                      
  • Обваляти скибки картоплі в суміші з крохмалю і спецій.
  • Запікати за температури 200° 25-30 хвилин.

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Дата публікації
Перегляди
893
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