90% людей не знають, як правильно готувати картоплю по-селянськи

Як приготувати смачну картоплю по-селянськи, який потрібно додати секретний інгредієнт? І це не часник.

Щоб приготувати хрустку картоплю по-селянськи, на пів кілограма картоплі треба:

півтора чайної ложки солі,

чайна ложка паприки,

пів чайної ложки червоного перцю,

пів чайної ложки чорного перцю,

олія для смаження.

Для приготування знадобиться такий секретний інгредієнт, як кукурудзяний крохмаль. Його треба 50 г на 500 г картоплі. Крім цього незвичайного інгредієнту, для приготування картоплі по-селянськи знадобиться окріп.

Як приготувати картоплю по-селянськи

Ретельно помиту картоплю нарізати на скибки-слайси.

Додати до картоплі пів чайної ложки солі, залити окропом і залишити так на 20 хвилин.

Після цього злити з картоплі воду.

До крохмалю додати спеції, ложку солі, все перемішати.

Обваляти скибки картоплі в суміші з крохмалю і спецій.

Запікати за температури 200° 25-30 хвилин.

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