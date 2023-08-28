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Россия вряд ли перебросила ядерное оружие в Беларусь — Резников

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия вряд ли перебросила ядерное оружие в Беларусь — Резников

Российское ядерное оружие / Фото: Getty Images

Если бы Россия приняла это решение действительно сделать, они точно будут контролировать это сами.

Глава Министерства обороны Алексей Резников сомневается в том, что Россия уже перебросила на территорию Белорусс ядерное оружие. Он заявил, что опрокидывание ядерного оружия в Беларусь будет серьезным поводом для аншлюса Беларуси.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

"По нашей информации, мы еще не видели фактов, и у меня здесь есть определенные сомнения. Сейчас объясню. Если бы Россия приняла это решение действительно сделать, они точно будут контролировать это сами.

Поэтому, если есть иллюзии у главы Беларуси сегодняшней, что он будет контролировать это оружие, он глубоко ошибается. Это будет серьезный повод для аншлюса Беларуси полностью, если они туда зайдут с этим. И это огромные риски для независимости Беларуси", – сказал Резников.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия опрокидывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь готова использовать ядерное оружие, предоставленное близким союзником Россией, в случае внешней "агрессии".

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Дата публикации
Просмотры
160
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