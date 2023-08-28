Росія навряд чи перекинула ядерну зброю до Білорусі — Резніков

Якби Росія насправді ухвалила рішення зробити це, вона точно контролюватиме це сама.

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков сумнівається в тому, що Росіє вже перекинула на територію Білорусі ядерну зброю. Він заявив, що перекидання ядерної зброю до Білорусі буде серйозним приводом для аншлюсу Білорусі.

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Про це він сказав на брифінгу в понеділок.

"За нашою інформацією, ми ще не бачили фактів, і у мене тут є певні сумніви. Зараз поясню. Якби Росія ухвалила це рішення насправді зробити, вони точно будуть контролювати це самі.

Тому якщо є ілюзії в очільника Білорусі сьогоднішньої, що він буде контролювати цю зброю, то він глибоко помиляється. Це буде якраз серйозний привід для аншлюсу Білорусі повністю, якщо вони туди зайдуть з цим. І це величезні ризики для незалежності Білорусі", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності до Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що Білорусь готова використати ядерну зброю, надану близьким союзником Росією, в разі зовнішньої “агресії”.

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