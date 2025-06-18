Авто с фальшивым пробегом: как выявить махинации продавцов

Автомобиль / © Pixabay

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Недобросовестные продавцы подержанных авто часто прибегают к скручиванию пробега, чтобы повысить стоимость автомобиля. Особенно это касается автомобилей из Европы, которые уже имеют за плечами сотни тысяч километров.

Об этом пишет UA.Motors.

О характерных признаках таких махинаций рассказал технический эксперт с более чем 10-летним опытом. Среди самых распространенных симптомов — избыточный износ салона: стертые сиденья, блестящий руль, затертые педали. К примеру, резиновые накладки на педалях обычно стираются до 100 тысяч км. Если эти детали новые — стоит спросить почему.

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Еще один признак — царапины на порогах, капоте или приборной панели. Некоторые «мастера» оставляют следы вмешательства в электронику: царапины на пластике у одометра или кнопок.

Более точно оценить состояние машины поможет механик, который может выявить несоответствие между заявленным пробегом и состоянием технических узлов. Например, пониженная компрессия в двигателе — сигнал о реальном износе.

Специалисты советуют не полагаться только на слова продавца, а проверять авто с помощью онлайн баз — там могут храниться записи с реальным пробегом во время техосмотров или обслуживания.

Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.

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