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Авто с фальшивым пробегом: как выявить махинации продавцов
Украинцам продают автомобиль с фальшивым пробегом. Технический эксперт рассказал, как это обнаружить.
Недобросовестные продавцы подержанных авто часто прибегают к скручиванию пробега, чтобы повысить стоимость автомобиля. Особенно это касается автомобилей из Европы, которые уже имеют за плечами сотни тысяч километров.
Об этом пишет UA.Motors.
О характерных признаках таких махинаций рассказал технический эксперт с более чем 10-летним опытом. Среди самых распространенных симптомов — избыточный износ салона: стертые сиденья, блестящий руль, затертые педали. К примеру, резиновые накладки на педалях обычно стираются до 100 тысяч км. Если эти детали новые — стоит спросить почему.
Еще один признак — царапины на порогах, капоте или приборной панели. Некоторые «мастера» оставляют следы вмешательства в электронику: царапины на пластике у одометра или кнопок.
Более точно оценить состояние машины поможет механик, который может выявить несоответствие между заявленным пробегом и состоянием технических узлов. Например, пониженная компрессия в двигателе — сигнал о реальном износе.
Специалисты советуют не полагаться только на слова продавца, а проверять авто с помощью онлайн баз — там могут храниться записи с реальным пробегом во время техосмотров или обслуживания.
Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.