В Кувейте горит крупнейшая в мире свалка шин: видео

Пожар возник на месте, где хранится семь миллионов колес.
В Кувейте горит самая большая в мире свалка шин, что спровоцировало распространение густого черного дыма, который виден даже из космоса.
Об этом сообщает The Sun.
Свалка, которая называется Сулабия, расположена в пустыне и занимает площадь в 6 акров. В месте, которое загорелось, хранится около семи миллионов колес.
Туда привозят шины из Кувейта и других стран. За их утилизацию отвечают четыре компании, и считается, что они зарабатывают на этом значительные суммы. Однако многие критикуют целесообразность хранения таких горючих материалов в стране, где температура поднимается до 50 градусов по Цельсию.
Всего за 30 лет на различных свалках в Кувейте накопилось около 52 миллионов колес, с которыми правительство страны планирует разобраться. Они хотят убрать 95 процентов шин и передать их на переработку.
В 2012 году пять миллионов шин были преднамеренно сожжены на другой кувейтской свалке шин.
Ранее сообщалось, что в Киеве в квартире загорелся электросамокат.