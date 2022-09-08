Какие подержанные автомобили украинцы привозят из Литвы: топ-15 моделей и их цена

Так, в первом полугодии 2022 года Литва заняла третье место в рейтинге стран Европейского Союза, откуда украинцы привозили больше всего подержанных авто.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Как известно, автомобили из Литвы ассоциируются у украинцев в основном с так называемыми "евробляхами". Именно из этой страны такие машины массово привозили в свое время. Однако местный авторынок остался популярен даже после смены законов и возможностью привозить машины официально.

Отмечается, что с января по июнь украинцы привезли 32,6 тысячи "легковиков" из Литвы. Это — 11,4% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из стран Евросоюза. Особенно активно украинцы покупали машины там в мае и июне, во время действия так называемой "нулевой" растаможки. Если в начале года из Литвы привозили в среднем 2,5-3 тысячи подержанных "легковиков", то в мае их импортировали уже почти 12 тысяч, то есть в четыре раза больше. Однако, если сравнивать не только количественно, то доля машин из Литвы в марте-июне несколько уменьшилась: если в январе она составляла 15,6%, то в июне уже 12,7%.

Как и в случае с другими странами, в первой половине 2022 года из Литвы привозили в большинстве недорогие автомобили: 89% стоили менее $5 тысяч. Самыми популярными оказались легковые автомобили стоимостью от $1 до $2 тысяч. Таковых было 30% от общего количества (9,8 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Литвы в первом полугодии-2022 составила $2750. Это на около $200 больше, чем средняя цена машины из Польши и на $700 меньше, чем средняя стоимость авто из Германии.

Вашему вниманию топ-15 подержанных моделей авто. которые ввозили украинцы в первом полугодии 2022 года из Литвы:

Volkswagen Passat – 2 149 шт., средняя цена $2 087 Volkswagen Golf — 1 665, $1 649 Audi A6 — 1 125, $2 795 Opel Zafira – 1 037, $1 538 Skoda Octavia — 994, $2 161 Volkswagen Touran — 878, $2 035 Audi A4 — 846, $2 299 Opel Astra — 837, $1 604 Renault Megane — 797, $1 989 BMW 5 Series — 792, $3 264 Renault Scenic — 732, $1 828 Mercedes-Benz E-Class — 707, $3 153 BMW 3 Series — 617, $2 763 Toyota Avensis — 613, $2 126 BMW X5 – 588, $4 548

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