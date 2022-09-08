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На Солнце появилось 7 вспышек: грозит ли Земле удар (видео)

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На Солнце появилось 7 вспышек: грозит ли Земле удар (видео)

Фото: Associated Press

Космические аппараты, изучающие Солнце, зафиксировали за последние несколько дней серию вспышек на нашей звезде, сопровождавшихся выбросами плазмы в космос.

В частности, 6 сентября было отмечено 7 вспышек класса С, а это достаточно сильные извержения, которые могут повлечь за собой появление на Земле геомагнитной бури.

Об этом пишет EarthSky.

Вследствие этих вспышек в космос вырвались быстро достигшие Земли потоки солнечных частиц, и ученые говорят о появлении геомагнитной бури класса G1 и G2. Это довольно умеренная буря, и не было сообщений о том, что она нарушила работу связи или навигационных приборов.

Вспышки на Солнце ученые разделяют на 5 типов по мощности выделяемой ими энергии. Вспышки Х-класса находятся на вершине этого списка, в котором по увеличению мощности расположены вспышки класса А, В, С и М.

Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.

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Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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