Россия обстреляла два района Харькова из РСЗО

Местные жители сообщили о громких взрывах.
Утром 8 сентября российская армия обстреляла Немышлянский и Индустриальный районы Харькова из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения.
"Предварительно два "прилета". Один в административное здание. По второму информация уточняется", - отметил Терехов.
Местных жителей призвали находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, инфраструктуру Харькова за 7 сентября россияне обстреляли 5 раз. Били оккупанты ракетами.
Читайте также: