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Россия обстреляла два района Харькова из РСЗО

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Россия обстреляла два района Харькова из РСЗО

Скриншот с видео

Местные жители сообщили о громких взрывах.

Утром 8 сентября российская армия обстреляла Немышлянский и Индустриальный районы Харькова из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения.

"Предварительно два "прилета". Один в административное здание. По второму информация уточняется", - отметил Терехов.

Местных жителей призвали находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, инфраструктуру Харькова за 7 сентября россияне обстреляли 5 раз. Били оккупанты ракетами.

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