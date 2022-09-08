Росія обстріляла два райони Харкова з РСЗВ

Вранці 8 вересня російська армія обстріляла Немишлянський та Індустріальний райони Харкова із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення.

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"Попередньо два "прильоти". Один в адміністративну будівлю. По другому інформація уточнюється", - зазначив Терехов.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, інфраструктуру Харкова за 7 вересня росіяни обстріляли 5 разів. Били окупанти ракетами.

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