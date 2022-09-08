Росія обстріляла два райони Харкова з РСЗВ

Місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи.
Вранці 8 вересня російська армія обстріляла Немишлянський та Індустріальний райони Харкова із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення.
"Попередньо два "прильоти". Один в адміністративну будівлю. По другому інформація уточнюється", - зазначив Терехов.
Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, інфраструктуру Харкова за 7 вересня росіяни обстріляли 5 разів. Били окупанти ракетами.
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