Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія обстріляла два райони Харкова з РСЗВ

Дата публікації
Перегляди
4564
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія обстріляла два райони Харкова з РСЗВ

Скриншот з відео

Місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи.

Вранці 8 вересня російська армія обстріляла Немишлянський та Індустріальний райони Харкова із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення.

"Попередньо два "прильоти". Один в адміністративну будівлю. По другому інформація уточнюється", - зазначив Терехов.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, інфраструктуру Харкова за 7 вересня росіяни обстріляли 5 разів. Били окупанти ракетами.

Зеленський: Хороші новини з Харківщини - гордість за наших воїнів

Зеленський: Хороші новини з Харківщини - гордість за наших воїнів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація