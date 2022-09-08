Удар по Слов'янську: з-під завалів будинку дістали тіла всіх трьох загиблих

З-під завалів будинку у Слов'янську дістали тіла всіх трьох загиблих - двох чоловіків та жінку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Доброго ранку, Слов'янськ! Четвер, 8 вересня. Ніч минула спокійно. Нехай так буде й надалі. Але війна поряд. З-під завалів будинку на вул. Торській дістали тіла всіх трьох загиблих - двох чоловіків та жінку. Бережіть себе", - написав він.

Варто зазначити, що 7 вересня окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, внаслідок чого в одному з будинків на вул. Торській обвалився під'їзд.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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