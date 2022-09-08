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Військовий експерт пояснив, як зима ускладнить ситуацію на фронті

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Військовий експерт пояснив, як зима ускладнить ситуацію на фронті

Фото: pixabay.com

Зима може дещо ускладнити ситуацію на фронті.

Ключові складнощі будуть спричинені погодними умовами. Зокрема, падінням температури, проблемами з пересуванням техніки в польових умовах та відсутністю зелених зон.

Про це розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко 24 каналу.

Він зазначив, що взимку необхідні засоби для обігріву у бліндажах та теплий одяг, аби захистити військових.

"Ми звикли до різних температур взимку, не завжди фіксуються лише морози, можуть бути дощі з мокрим снігом – усе це викликає розм'якання ґрунту", - зазначив експерт.

Мусієнко також пояснив, що через зелені зони, які відсутні взимку, легше проникати диверсійним групам. Там також перебувають наші військові на спостережних пунктах або виконують певні завдання.

Нагадаємо, радник Офісу президента повідомив про "сюрпризи" для окупантів. Російські солдати зазнали поразки та "втікають на схід". Командування РФ безуспішно намагається відновити становище.

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