Військовий облік для жінок: у ВР повідомили, для кого він буде обов'язковим

Наразі потреби в мобілізації жінок немає, але Міністерство оборони "резервує" такі дії на майбутнє.

За законопроектом, рекомендованому для ухвалення Верховною Радою у першому читанні, обов'язково мають ставати на військовий облік жінки-медики. Наразі ж їх постановка на облік добровільна.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 1+1.

"Автори законопроекту пропонують, щоб обов'язковість постановки на військовий облік залишалася лише для тих жінок, які мають мають професію медика, яка споріднена з професією військового медика.

Всі інші категорії жінок можуть стати на військовий облік, якщо вони мають одну з тих військово-облікових спеціальностей або споріднених професій, які містяться в наказі Міноборони, силу якого відтерміновано ще на рік", - пояснив він.

Веніславський додав, що жінки, які перебувають на військовому обліку, мають такі ж обмеження, що й військовозобов'язані чоловіки. Наприклад, заборону на виїзд за кордон.

Нагадаємо, в Україні можуть звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитячих садочків.

Військовий облік для жінок: для кого він буде обов'язковим

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