Популярный гибрид Toyota может начать ездить на водороде

Это позволит сохранить его характеристики и уменьшить выбросы.

Toyota размышляет над тем, чтобы предоставить Prius следующего поколения водородный двигатель внутреннего сгорания.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Компания готовится представить новый Prius в конце 2022 года, который, вероятно, будет бензиново-электрическим гибридом. Однако, по слухам, второй вариант, который выйдет в 2023 году, будет сочетать водородный ДВС с электродвигателями. Также в СМИ сообщалось, что он может выйти после 2025.

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Перевод двигателя внутреннего сгорания с бензина на водород является не очень сложным процессом. Новая технология еще на ранней стадии разработки, но уже была опробована в модифицированной Corolla.

Прототип двигателя был основан на 1,6-литровом трехцилиндровый агрегате с турбонаддувом. Он использовал сжатый водород в качестве топлива и для него установили четыре бака с топливными элементами.

Toyota говорит, что такой двигатель реагирует лучше, поскольку сжигание водорода происходит быстрее, чем бензина. Таким образом, автомобиль сохраняет большинство характеристик моделей с ДВС, но обходится без выбросов CO2 (из-за масла он выбрасывает только оксид азота).

Ранее сообщалось, что Toyota остановит выпуск культовой модели, которая вызвала ажиотаж на рынке.

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