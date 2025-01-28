Управление без автостраховки: какой штраф придется оплатить

Езда на авто – это постоянные риски, и именно поэтому в Украине есть страхование транспорта. Это помогает покрыть ущерб от поврежденного транспорта, и такая процедура обязательна на территории нашей страны.

С 2025 года в Украине полис ОСГОВТ (автогражданка) остается обязательным для всех водителей транспортных средств.

Об этом пишет mAuto.

Если у водителя нет полиса при себе или он не может предъявить его по требованию полицейского, ему грозит штраф в размере 425 грн. Если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, сумма штрафа увеличится вдвое.

За отсутствие или просроченную страховку водителя оштрафуют на 850 грн.

Кроме того, с 1 января 2025 года отменено право не оформлять полис ОСГОВТ для некоторых категорий граждан, в частности для участников боевых действий (УБД), пострадавших во время Революции достоинства, лиц с инвалидностью I и II группы, а также для пенсионеров, которые раньше могли быть освобождены от этой обязанности.

В то же время, эти категории граждан теперь смогут воспользоваться скидкой 50% на оформление страхового полиса.

Напомним, распространенная привычка многих водителей может стать причиной ДТП или существенного повреждения автомобиля. Опытные водители считают, что езда на сцеплении разрушает автомобиль.

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