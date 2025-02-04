За нарушение чествования памяти погибших водителям грозит штраф: какая сумма

Правоохранители и дальше будут внимательно следить за соблюдением требований закона автомобилистами.

В Украине водителей начали привлекать к ответственности за игнорирование мер в память о погибших в российско-украинской войне.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Каждый день в 9:00 в стране проводится Всеукраинская минута молчания, чтобы почтить память жертв российской агрессии. По сигналу регулятора транспортные средства должны остановиться и ждать завершения мероприятия.

Однако некоторые водители игнорируют запрещающие сигналы и продолжают движение. Таких нарушителей фиксируют и привлекают к ответственности. 2 ст. 122 КУоАП.

Сумма штрафа составляет 510 гривен. Патрульная полиция сообщила, что первые нарушители уже получили свои взыскания.

Напомним, в Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев.

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