Не остановился во время минуты молчания: в Ровно наказали водителя

Водитель объяснил свое поведение тем, что он торопился и потому не остановился.

Сегодня утром, в 9:00, в центре Ровно по сигналу регулятора все транспортные средства остановились, чтобы почтить память погибших в войне минутой молчания. Однако один из водителей, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, проигнорировал эту остановку и продолжил движение.

Об этом сообщили в патрульной полиции Ровенской области.

Нарушитель, 30-летний мужчина, был оперативно обнаружен благодаря системе "Безопасный город Ровно" и поддержке "Центра безопасности общины". Ему выписали штраф за нарушение ч.2 ст.122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающегося проезда на запретный жест регулятора.

Сам водитель объяснил свое поведение тем, что он торопился и потому не остановился.

Напомним, что полис автогражданки является обязательным документом для каждого водителя, за отсутствие которого, может быть наложен штраф. Однако для некоторых водителей, в частности водителей автобусов, существует необходимость иметь еще и полис индивидуального страхования.