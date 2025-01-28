В книге говорится, что Запад годами игнорировал интересы России в области безопасности.

В Москве презентовали новый школьный учебник, рассказывающий об истории России, в котором войну России в Украине сравнивают с борьбой СССР против нацистской Германии.

Об этом сообщил Reuters.

Владимир Путин считает войну, которую Москва официально называет "Специальной военной операцией", тяжелой, но необходимой борьбой с поддерживаемой Западом и НАТО Украиной. Он говорит, что это часть более широкой экзистенциальной борьбы с "загнивающим Западом", который пытается ослабить и расчленить Россию.

Трехтомная "Военная история России" была подготовлена под редакцией Владимира Мединского, помощника Путина, возглавлявшего проводившую переговоры с Украиной 2022 года делегацию в первые месяцы войны, а теперь ставшего соавтором российского учебника по истории.

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Книга повествует о том, что современная русская армия иногда использует методы, которые применяла советская армия во время Второй мировой войны. В разделе, посвященном российским войскам в специальной военной операции, учебник пытается объяснить школьникам, почему ввод войск в Украину в 2022 году был "вынужденным шагом".

Выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой книге, Иван Басык, военный историк, служащий в российской армии, заявил:

"Важнейшей задачей было объяснить подрастающему поколению, школьникам, вынужденный характер специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией", – сказал он.

Напомним, в Энергодаре, находящемся под российской оккупацией, местным детским садикам передали 410 экземпляров пропагандистского издания "Азбука Запорожья".

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