У книзі йдеться про те, що Захід роками ігнорував інтереси Росії в галузі безпеки.

У Москві презентували новий шкільний підручник, що розповідає про історію Росії, в якому війну Росії в Україні порівнюють з боротьбою СРСР проти нацистської Німеччини.

Про це повідомив Reuters.

Володимир Путін вважає війну, яку Москва офіційно називає "Спеціальною військовою операцією", важкою, але необхідною боротьбою з підтримуваною Заходом і НАТО Україною. Він каже, що це частина ширшої екзистенціальної боротьби із "загниваючим Заходом", який намагається послабити і розчленувати Росію.

Тритомна "Військова історія Росії" була підготовлена під редакцією Володимира Мединського, помічника Путіна, який очолював делегацію, що проводила переговори з Україною 2022 року, в перші місяці війни, а тепер став співавтором російського підручника з історії.

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Книга розповідає про те, що сучасна російська армія іноді використовує методи, які застосовувала радянська армія під час Другої світової війни. У розділі, присвяченому російським військам у спеціальній військовій операції, підручник намагається пояснити школярам, чому введення військ у Україну у 2022 році було "вимушеним кроком".

Виступаючи на пресконференції в ТАСС, присвяченій новій книзі, Іван Басик, військовий історик, який служить у російській армії, заявив:

"Найважливішим завданням було пояснити підростаючому поколінню, школярам, вимушений характер спеціальної військової операції, що проводиться Російською Федерацією", – сказав він.

Нагадаємо, у Енергодарі, що знаходиться під російською окупацією, місцевим дитячим садочкам передали 410 примірників пропагандистського видання “Абетка Запоріжжя”.

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