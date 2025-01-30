Ужасный случай на Ровенщине: девушку чуть не загрызли два питбуля

Соседи сообщили, что это не первое нападение этих собак на людей и других животных.

В Ровно на 17-летнюю девушку напали два питбуля, когда она возвращалась домой. Инцидент произошел среди бела дня.

О деталях инцидента узнала Анна Махно специально для TCH.ua.

По словам 17-летней Соломии, сначала на нее набросилась одна собака, повалила на землю и начала кусать за ногу. Следом бросился еще один пес.

"Я лежала, просто закрывала лицо и шею руками, потому что понимала, если прокусят шею — все", — рассказала девушка.

Девушка пыталась отбиться, но безуспешно. Не помогли даже команды хозяина, чтобы остановить собак. Даже когда мужчина подошел и поднял Соломию на ноги, псы продолжали атаковать.

Крики девушки услышали ее отец и сестра. На помощь выбежал отец, но его тоже покусали.

“Услышал крик, а потом смотрю – моя дочь. Отгоняю одну собаку, а вторая бежит с другой стороны. Споткнулся и упал. Одна укусила за ногу, другая – за плечо”, – рассказал Андрей Пилипчук.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ЗАКРЫВАЛА ШЕЮ, потому что понимала, что это будет ВСЕ". Девушке с родными пришлось отбиваться от ПИТБУЛЕЙ

Напомним, в Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, который смертельно избил собаку после семейного конфликта.

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