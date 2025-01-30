Жахливий випадок на Рівненщині: дівчину ледь не загризли два пітбулі

Сусіди повідомили, що це не перший напад цих собак на людей та інших тварин.

У Рівному на 17-річну дівчину напали два пітбулі, коли вона поверталася додому. Інцидент стався серед білого дня.

Про деталі інциденту дізналась Анна Махно спеціально для TCH.ua.

За словами 17-річної Соломії, спочатку на неї накинувся один собака, повалив на землю та почав кусати за ногу. Слідом кинувся ще один пес.

“Я лежала, просто закривала обличчя і шию руками, бо розуміла, якщо прокусять шию — все”, — розповіла дівчина.

Дівчина намагалася захищатися, але безуспішно. Не допомогли навіть команди господаря, щоб зупинити собак. Навіть коли чоловік підійшов і підняв Соломію на ноги, пси продовжували атакувати.

Крики дівчини почули її батько та сестра. На допомогу вибіг батько, але його теж покусали.

“Почув крик, а потім дивлюся — моя донька. Відганяю одну собаку, а друга біжить з іншого боку. Спотикнувся і впав. Одна вкусила за ногу, інша — за плече”, — розповів Андрій Пилипчук.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ЗАКРИВАЛА ШИЮ, бо розуміла, що то буде ВСЕ”. Дівчині з рідними довелось відбиватись від ПІТБУЛІВ

Нагадаємо, у Києві поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який смертельно побив собаку після сімейного конфлікту.

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